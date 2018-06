Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 juin 2018 17:34 05. juin 2018 - 17:34

Harvey Weinstein (c.) à sa sortie de l'audience mardi, en compagnie de son avocat Benjamin Brafman (d.)

Harvey Weinstein a plaidé non coupable mardi matin devant le tribunal suprême de Manhattan, rapporte le New York Daily News. L'ex-producteur de films américain a été inculpé la semaine dernière par un grand jury de viol et d'agression sexuelle.

L'audition de mardi concerne une plainte pour viol déposée par une femme et une plainte pour agression sexuelle déposée par une autre plaignante. S'il est reconnu coupable, le fondateur du studio Miramax et de Weinstein Co encourt des peines comprises entre cinq et 25 ans de prison.

Le producteur de 66 ans a déjà été accusé par près d'une centaine de femmes d'abus sexuels allant du harcèlement au viol, depuis que le scandale a éclaté l'an dernier. Il dément toute relation non consentie.

Bracelet électronique

Harvey Weinstein, en costume sombre et cravate, n'a prononcé que quelques mots lors de l'audience, devant une salle comble, au coeur de New York. "Non coupable", a-t-il répondu d'une voix à peine audible au juge qui lui demandait comment il entendait plaider.

A plusieurs reprises, il a ensuite simplement répondu "oui", lorsque le juge lui rappelait les conditions de son placement en liberté surveillée. L'accusé reste en liberté, moyennant un million de dollars de caution, le port d'un bracelet électronique et des déplacements limités aux Etats de New York et du Connecticut.

C'est son avocat, Ben Brafman, qui a parlé pendant l'essentiel de l'audience. Il a rappelé la présomption d'innocence dont doit bénéficier le producteur bien que les abus sexuels présumés de M. Weinstein eurent été abondamment distillés dans les médias et dans l'opinion.

Des mois avant le procès

Harvey Weinstein fait également l'objet d'enquêtes criminelles à Los Angeles et Londres. Mais New York est la seule juridiction où il ait été formellement inculpé à ce stade. Il a aussi été attaqué au civil par une dizaine de femmes.

La préparation de son procès devrait prendre des mois. La défense devrait se battre pour essayer d'empêcher d'autres femmes qui affirment avoir été agressées par lui de témoigner à la barre.

Les spécialistes n'excluent pas que M. Weinstein finisse par plaider coupable, afin d'obtenir une peine réduite, si ses avocats estimaient le procès ingagnable. Depuis les premières révélations début octobre, l'ex-magnat d'Hollywood a été évincé de sa compagnie et de l'Académie des Oscars.

