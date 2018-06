Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 juin 2018 08:57 21. juin 2018 - 08:57

Les secteurs de la chimie et de la pharmacie ainsi que des véhicules ont soutenu la croissance à la fois des exportations et des importations en mai (archives).

Le rebond des importations a pesé sur la balance commerciale helvétique au mois de mai, qui a bouclé sur un excédent de 2,3 milliards de francs contre 2,7 milliards en avril, selon le relevé publié jeudi par l'Administration fédérale des douanes (AFD).

La valeurs des produits importés a enflé de 0,6 milliard à 17,3 milliards et celle des exportations s'est étoffée de 0,4 milliard à 19,6 milliards.

Le superviseur des échanges commerciaux de la Suisse note que les secteurs de la chimie-pharmacie et des véhicules ont généré l'essentiel (90%) de la croissance dans les deux sens.

A l'exportation, le segment machines et électronique (-0,4%) ainsi que l'horlogerie (-0,3%) ont terni le tableau d'ensemble. Les instruments de précision ont accusé un repli de 1,4%.

Le segment machines et électronique (-0,9%) a également subi un coup de frein à l'importation, tout comme les métaux (-1,3%). Le renchérissement du prix des produits énergétiques et le rebond des importations horlogères (+7,9%) ont toutefois plus que compensé ces replis.

