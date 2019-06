Le but de l'expédition désormais ajournée est notamment de récolter des données sur la fonte de la calotte glaciaire qui recouvre le Groenland (archives).

L'expédition GLACE du Swiss Polar Institute (SPI) qui devait partir le 30 juillet de Kiel (D) n'aura pas lieu cette année. Elle est reportée à une date indéterminée. Un problème de permis de recherche est en cause.

La GreenLAnd Circumnavigation Expedition (GLACE) devait faire le tour complet du Groenland entre juillet et septembre prochain. Mais les autorités danoises n'ont pas délivré les permis de recherche dans les délais, a indiqué le SPI vendredi dans un communiqué.

Pour cette raison et compte tenu des incertitudes autour de ces autorisations, les organisateurs ont décidé de reporter l'expédition afin d'assurer tous les permis nécessaires et offrir des conditions optimales pour les années à venir, précisent-ils.

Quinze projets, dont six sous direction suisse, avaient été sélectionnés en vue de l'expédition, et 44 chercheurs devaient embarquer à bord du navire scientifique Akademik Treshnikov le 30 juillet.

Le but est de récolter des données sur la fonte de la calotte glaciaire qui recouvre le Groenland, les interactions avec les océans aux alentours et, plus généralement sur les effets du changement climatique dans cette partie du monde.

