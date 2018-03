Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 février 2018 17:40 21. février 2018 - 17:40

L'Hermione, célèbre réplique de la frégate de La Fayette, a quitté mercredi matin le port français de La Rochelle (ouest) pour cingler vers Tanger, au Maroc. Ce sera la première escale d'un périple de quatre mois et demi en Méditerranée.

Sous des conditions météo optimales, grand soleil et vent de 50 km/h, l'équipage a levé l'ancre sous le regard de dizaines de Rochelais qui s'étaient levés très tôt malgré le froid piquant.

Avant même la sortie du port, le bâtiment a rencontré sa première difficulté quand un cordage de la vergue s'est rompu.

Baptisée "Libres ensemble de l'Atlantique à la Méditerranée", cette nouvelle tournée de la frégate - copie de celle qui emmena en 1780 le marquis de La Fayette soutenir les indépendantistes américains contre la Couronne britannique - a officiellement débuté le 30 janvier lorsque le navire a quitté son port d'attache de Rochefort (ouest).

Après trois semaines d'escale technique à La Rochelle, le bateau a donc repris la mer, trois ans après son voyage inaugural aux États-Unis dans le sillage du marquis de La Fayette.

Marins de 34 pays

Comme en 2015, le commandant Yann Cariou était au gouvernail. Il sera secondé par 350 gabiers qui se relaieront à bord. Ces marins, dont seulement quinze professionnels, sont issus de 34 pays de l'Organisation mondiale de la francophonie (OIF), partenaire de la traversée, dont la France, le Vietnam, la Moldavie, l'Arménie, la Suisse, l'Égypte, Madagascar, la République Démocratique du Congo, le Mali, le Cap Vert ou encore Haïti.

"Nous sommes là pour la liberté, la solidarité, pour qu'il y ait un brassage entre le Nord et le Sud. Pour participer, j'ai suivi une formation à Rochefort, avec succès, et je suis très fier d'être de ce voyage", a expliqué Bourreima Soulo, journaliste malien de 27 ans et gabier débutant.

Douze escales

L'Hermione retrouvera Rochefort le 16 juin. Avant cela, elle aura effectué douze escales notamment à Tanger (Maroc), Barcelone (Espagne), Marseille (sud de la France), Portimão (Portugal), Pasaia (Espagne) et Bordeaux (sud-ouest de la France).

L'Hermione est née d'un pari fou lancé en 1997 par une poignée de passionnés: reconstruire la frégate historique du même nom à l'identique, en faisant revivre l'arsenal rochefortais et les métiers de l'époque.

