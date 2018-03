Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Copenhague - Copenhague, capitale mondiale du climat, réunit à partir de lundi et pour deux semaines les représentants de 192 pays. Il vont tenter de trouver un accord de lutte contre le réchauffement de la planète, avec un final en apothéose, en présence d'une centaine de chefs d'Etat.

L'événement, sans précédent par son ampleur et ses enjeux, constitue un véritable défi pour la police danoise qui a mobilisé plus de la moitié de ses effectifs. Déjà 34'000 personnes - délégués, ONG, médias - se sont enregistrées auprès des organisateurs. Mais seules 15'000 pourront accéder au centre de conférence pour des raisons de sécurité.

Et des milliers de défenseurs du climat devraient encore converger, en bus et trains spéciaux notamment, d'ici la fin de la semaine vers la capitale danoise. Les ONG appellent samedi à une grande journée de manifestations pour faire pression sur les délégations.

Dans les deux semaines qui s'ouvrent, pays industrialisés et grands pays émergents devront se mettre d'accord sur leurs engagements respectifs afin de limiter le réchauffement à venir à +2 degrés, et sur les mécanismes pour les faire respecter.

Ils devront également assurer les pays les plus vulnérables au chaos climatique de leur soutien financier, et ce dès l'an prochain.

