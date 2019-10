Comme l'an dernier, Henri Laaksonen (ATP 105) a échoué au stade des huitièmes de finale des Swiss Indoors. Le Schaffhousois s'est incliné 6-3 6-4 devant l'Allemand Jan-Lennard Stuff (ATP 41).

Au surlendemain de son succès contre un Benoît Paire qui n'était pas vraiment concerné par ce premier tour, Henri Laaksonen n'a pas trouvé la clé devant la première balle de l'Allemand. Jan-Lennard Struff a, en effet, parfaitement exploité l'avantage d'évoluer sur le court annexe de la Halle St-Jacques qui favorise les grands serveurs. Struff a, ainsi, armé 11 aces pour ne concéder qu'une seule balle de break sur l'ensemble de la rencontre.

Ce match avait un double enjeu pour le no 3 suisse: une première qualification pour les quarts de finale à Bâle et le retour dans le top 100 de l'ATP. Il lui reste les Challengers de fin de saison pour atteindre ce second objectif. A condition de retrouver à nouveau ce relâchement qui lui avait permis notamment de livrer des performances de choix devant Alex de Minaur, Karen Khachanov et Daniil Medvedev. "Je sais quelles sont les raisons qui expliquent pourquoi je ne joue plus vraiment très bien depuis Roland-Garros, explique-t-il. Mais je tiens à les garder pour moi."

