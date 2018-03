Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Zurich - L'hiver a été froid en Suisse, avec des températures d'un degré en moyenne au-dessous des valeurs saisonnières. A six jours de la fin de l'hiver météorologique, on mesurait cependant 15 degrés ce mardi à Bâle. Cela devrait durer quelques jours, selon SF Meteo.

Déjà froid, l'hiver 2008/2009 l'a moins été que l'actuel. Ce dernier s'est montré particulièrement rude dans les Alpes, avec un écart de deux degrés par rapport à la période de référence 1961-90. Au Tessin, la différence est de 0,5 à 1 degré selon les endroits.

La vague de froid qui a sévi en janvier-février avait déjà été précédée d'une autre avant Noël, du 17 au 20 décembre. On avait par exemple relevé -32 degrés en Haute-Engadine et -17 dans le Jura. Au niveau ensoleillement également, ce ne fut pas Byzance, avec 55% des valeurs habituelles à Bâle, 70% au Tessin et 80% en haute montagne.

