Le magazine d'actualité L'Illustré est paru mercredi dans une nouvelle formule. Il s'est doté de nouveaux rendez-vous éditoriaux et de lignes photographiques et graphiques remises au goût du jour, annonce son rédacteur en chef Michel Jeanneret dans un éditorial.

L'Illustré a "entièrement" revu sa ligne éditoriale, avec des interviews de personnalités publiques, des rencontres avec des personnalités locales et des rendez-vous autour de la photographie notamment, précise M. Jeanneret.

L'hebdomadaire, qui perd des lecteurs selon la dernière enquête de l'Institut de recherches et d'études des médias publicitaires (REMP), vise un lectorat plus jeune, qui "ne trouve plus totalement son compte dans le paysage médiatique".

Le premier politicien à avoir les honneurs de la nouvelle maquette est le conseiller fédéral Alain Berset. Dans un long entretien, le ministre de l'intérieur socialiste parle de son travail et de ses projets politiques.

La dernière refonte de L'Illustré remontait à 2017. L'hebdomadaire, qui fêtera ses 100 ans en 2021, avait déjà revisité sa maquette et développé des collaborations avec d'autres magazines. En 2018, il avait changé complètement son site internet.

