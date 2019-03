L'importation des produits en fourrure ne devrait pas être interdite en Suisse. Le Conseil national a rejeté vendredi par 129 voix contre 66 deux pétitions en ce sens.

Le parti suisse pour les animaux voulait interdire l'importation de fourrures "issues de méthodes de torture". "La production de fourrure est une cruauté envers les animaux qui n'a pas son pareil", selon lui. Les animaux dont provient la fourrure importée sont presque toujours détenus dans des conditions effroyables.

Une interdiction créerait des entraves au commerce. Par ailleurs, il est presque impossible de contrôler dans quelles conditions les fourrures étrangères sont produites. Et il existe déjà une obligation de déclaration qui a fait ses effets.

Trophées de chasse

Dans la foulée, le Conseil national a également refusé, par 119 voix contre 71, d'interdire l'importation et le transit de trophées de chasse sur territoire suisse. Le chasse aux trophées met en danger la survie de certaines espèces, encourage la sauvagerie et satisfait uniquement l’envie de tuer et de poser avec les animaux abattus, estime l'association Oceancare.

Les députés préfèrent miser sur les mesures prises à l'échelon international, comme dans le cadre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

Poussins

Enfin, il a tacitement rejeté la pétition "Les poussins ne sont pas des déchets" de la Société végane suisse. Selon des recherches effectuées à l'étranger, aucun poussin mâle des souches destinées à la ponte des œufs n’éclorait pour être ensuite immédiatement tué.

