Comme Stan Wawrinka la veille devant Andreas Seppi, Roger Federer est revenu de nulle part lors de son troisième tour de l'Open d'Australie. Le Bâlois a dû rester 4h03' pour gagner un match de folie.

Il s'est imposé 4-6 7-6 (7/2) 6-4 4-6 7-6 (10/8) devant John Millman (ATP 47), le seul Australien a l'avoir battu ce siècle dans un tournoi du Grand Chelem. Une année et demie après leur rencontre de New York qui s'était déroulée dans des conditions extrêmes en raison de la chaleur et de l'humidité, Roger Federer a longtemps cru épouser à Melbourne le même sort funeste face au "journeyman" de Brisbane.

Roger Federer fut, en effet, dans les cordes dans un cinquième set à couper le souffle. Il a perdu son service au troisième jeu avant, heureusement, de recoller tout de suite au score. Ensuite à 3-3, il devait écarter deux balles de break à 15-40. Mais le plus effrayant devait survenir au Super tie-break, le premier de l'histoire à se dérouler sur la Rod Laver Arena. Mené 8/4, Roger Federer gagnait les six derniers points de cette partie pour remporter un centième simple dans le cadre de l'Open d'Australie. Même si elle ne lui offre pas un septième titre, cette victoire restera comme l'une des plus belles et comme la plus improbable.

Lâché par son coup droit - il a commis 48 fautes directes avec son arme fatale -, Roger Federer fut le plus souvent dominé dans l'échange par un adversaire qui était très certainement le plus fort physiquement. Mais John Millman ne fut toutefois pas le plus fort sur le plan mental. A 8/5 sur son service dans le Super tie-break, l'Australien a commis deux erreurs grossières, l'une en revers et l'autre en coup droit, pour permettre à Roger Federer de sortir enfin la tête de l'eau. Revenu en vie par on ne sait quel miracle, le Bâlois gagnait les deux points suivants sur son engagement pour se procurer une balle de match qu'il remportait sur un coup droit gagnant grâce à son sens de l'anticipation. Mais c'est surtout sa résilience qui lui a permis de remporter la victoire même s'il a avoué juste après la rencontre qu'il pensait que tout était fini pour lui à 8/4.

Dimanche, Roger Federer retrouvera comme il y a deux ans au même stade de la compétition Marton Fucsovics (ATP 67). Champion du Geneva Open 2018, le Hongrois n'a lâché qu'un set depuis le début du tournoi. "Bourreau" en quatre manches au premier tour de Denis Shapovalov (no 13), il a ensuite battu 6-4 6-4 6-3 le prodige Jannik Sinner (ATP 82) et 6-1 6-1 6-4 l'Américain Tommy Paul (ATP 80). On peut affirmer sans se tromper que l'homme de Budapest joue à Melbourne le tennis de sa vie.

