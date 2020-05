Le coronavirus aura presque eu raison de la cérémonie d'inauguration du tunnel de base du Ceneri. Celle-ci se déroulera le 4 septembre comme prévu, mais sans invités. La rencontre ministérielle aura lieu par vidéoconférence.

La Confédération, AlpTransit Gotthard SA et les CFF ont décidé de redimensionner la cérémonie, qui marque aussi l'achèvement de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA). Le Conseil fédéral en a été informé mercredi. Les médias seront autorisés à participer à la cérémonie d'ouverture.

Le RailSummit des CFF, prévu le 3 septembre, est annulé. La manifestation prévue par AlpTransit Gotthard le 8 septembre pour les participants au projet n'aura pas non plus lieu. Elle pourrait être organisée plus tard.

La mise en service du tunnel reste prévue pour le changement d'horaire de mi-décembre. Il faut encore déterminer les offres qui pourront effectivement circuler. La priorité est donnée au transport de marchandises. Certains travaux et tests pour la mise en service du tunnel ont été temporairement interrompus à cause du coronavirus.

