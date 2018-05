Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 31 mai 2018 16:02 31. mai 2018 - 16:02

Voici 30 ans, le Swiss Market Index (SMI) était publié pour la première fois. Le Musée suisse de la finance inaugure vendredi une exposition à Zurich dédiée à son indice boursier des valeurs-vedettes.

Le 1er juillet 1988, l'ancienne Association des bourses suisses de valeurs mobilières, ancêtre de SIX, lançait le SMI, rappelle jeudi dans un communiqué l'opérateur de la Bourse suisse. L'introduction du négoce permanent exigeait de disposer d'un indice calculé lui aussi en permanence et issu d'une source neutre.

Englobant les 20 principaux titres cotés du pays, le SMI constitue l'indice de référence le plus connu du marché helvétique. En trois décennies d'histoire mouvementée, son niveau a été quasiment multiplié par six. Calculé pour la première fois le 30 juin 1988, avec une base de 1500 points, il dépasse désormais les 8600 points.

Poids intact

Le SMI couvre aujourd'hui environ 80% de la capitalisation totale du marché national des actions. Avec parmi ses constituants les deux titres les plus fortement capitalisés d'Europe, Nestlé et Novartis, son poids reste intact. Sa composition fait l'objet d'une réactualisation une fois par an.

Chaque nouvelle transaction sur un titre du SMI provoque un nouveau calcul. L'indice livre ainsi une instantanée d'événements marquants, tels que des fusions d'entreprises mais aussi l’évolution du contexte réglementaire ou le lancement de produits.

L'exposition temporaire d'une année au Musée suisse des finances, abrité par la Bourse suisse, aborde plus largement les indices boursiers. Un papier-valeur de la General Electric Company renvoie par exemple à l'époque de la création de l'indice Dow Jones et du Wall Street Journal.

