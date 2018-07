Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les prix ont modestement progressé aux Etats-Unis en juin faisant toutefois grimper l'inflation annuelle à son plus haut niveau depuis six ans, de quoi conforter la banque centrale dans sa volonté de resserrer encore davantage les taux cette année.

L'indice CPI a avancé de 0,1% en juin en données corrigées des variations saisonnières par rapport à mai. Mais il accélère de 2,9% sur un an, soit son plus haut niveau depuis février 2012, selon les données publiées par le département du Travail.

En juin, les hausses de prix ont été tirées par les carburants, les voitures neuves comme d'occasion ou encore les services de santé, qui ont effacé la totalité des gains enregistrés dans les salaires.

Les prix dans le secteur alimentaire ont progressé de 0,2% en juin comparé à mai, "avec des hausses à la fois pour l'alimentation à la maison ou dans les restaurants", constate le département du Travail.

En revanche, "malgré une hausse de 0,5% des prix de l'essence, l'index relatif au secteur de l'énergie a baissé de 0,3%, avec des prix en baisse à la fois pour l'électricité et le gaz naturel", a-t-il précisé.

Pour l'indice de base (hors énergie et alimentation), la hausse mensuelle est de 0,2%, et la hausse annuelle de 2,3%.

Sur un an, les prix de l'alimentation augmentent de 1,4% et celui de l'énergie de 12%, sa plus forte hausse annuelle depuis janvier 2017.

Taxes douanières

Les économistes estiment depuis plusieurs mois que l'imposition des taxes douanières sur les importations américaines et les mesures de représailles consécutives vont mettre davantage de pressions sur les prix et cela semble désormais apparaître dans les statistiques.

Le département du Travail fait en effet état d'une hausse inédite de 2,84% des prix des machines à laver sur un an, conséquence probable de la politique protectionniste de l'administration Trump.

En janvier, la Maison-Blanche avait en effet imposé des droits de douane de 20 à 50% sur des grandes machines à laver fabriquées en Chine, en Corée du sud, au Mexique et au Vietnam. Les grands fabricants, à l'instar de la filiale américaine du groupe sud-coréen LG Electronics, avaient alors prévenu qu'ils répercuteraient ces hausses sur les prix de leurs appareils.

A 2,9%, son plus haut niveau annuel depuis six ans, l'inflation mesurée par le CPI dépasse nettement l'objectif de 2% en glissement annuel fixé par la Réserve fédérale (Fed).

Une croissance économique soutenue et une inflation qui accélère sont généralement des éléments déterminants pour décider la Banque centrale à augmenter ses taux d'intérêt.

Les marchés tablent actuellement sur deux autres hausses d'ici la fin de l'année après les deux premières survenues en mars et en juin qui ont porté les taux directeurs dans une fourchette comprise entre 1,75% et 2%.

Inflation surprise ?

La Fed a toutefois indiqué qu'elle était prête à laisser l'inflation dépasser sa cible pendant quelques mois tout en restant très vigilante sur tout risque de dérapage alors que la croissance économique est forte.

Les taxes douanières américaines sur 50 milliards de dollars d'importations chinoises et les représailles chinoises sur un montant équivalent de marchandises américaines font toutefois redouter une accélération des prix pour les ménages, ce qui pourrait freiner la consommation, traditionnel moteur de la croissance américaine.

Le Fonds monétaire international (FMI), qui doit publier lundi son nouveau rapport sur les perspectives de croissance mondiale, avait mis en garde mi-juin les Etats-Unis des risques d'inflation "surprise" et souligné qu'une guerre commerciale ne ferait que des perdants.

