La conseillère nationale Liza Mazzone (Verts/GE), Therese Froesch, présidente d'Helvetas et le conseiller national Martin Landolt (PBD/GL) ont remis plus de 134'000 signatures pour l'initiative correctrice sur les exportations d'armes lundi à Berne.

Six mois seulement après son lancement, la coalition contre les exportations d'armes vers des pays en guerre civile a déposé lundi l’initiative correctrice. Celle-ci a recueilli plus de 134'000 signatures en très peu de temps.

En automne, près de 50'000 personnes ont répondu à l’appel de la coalition contre les exportations d’armes vers les pays en guerre civile. Elles ont accepté de contribuer à la récolte des signatures afin d’empêcher les exportations d’armes vers les pays en guerre civile.

Lundi, plus de 300 personnes se sont réunies sur la terrasse du Palais fédéral afin de déposer l’initiative à la Chancellerie fédérale. "Même avec la législation actuelle, il n'est pas possible d'empêcher que du matériel de guerre suisse soit utilisé dans les conflits internes", a dit la conseillère nationale Priska Seiler Graf (PS/ZH) et coprésidente de la coalition.

Et son collègue au Parlement Martin Landolt (PBD/GL), également coprésident de la coalition, d'ajouter: "Il est dans l'intérêt de l'industrie de regagner une confiance importante grâce à des règles du jeu crédibles."

Neuer Inhalt Horizontal Line