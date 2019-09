Longtemps gênée par l'Arménie, l'Italie a fait la différence pour s'imposer 3-1 à Erevan. Elle poursuit son sans-faute en éliminatoires pour l'Euro 2020 avec 5 victoires en 5 matches.

Avant d'aller dimanche en Finlande, son poursuivant le plus proche qu'elle a battu battu en mars 2-0, la Squadra Azzurra a donc fait un nouveau pas vers la qualification, qui semble désormais proche.

Mais la prestation n'a pas été inoubliable, loin de là, et l'Italie a livré pendant plus d'une heure l'un de ses plus mauvais matches depuis que Roberto Mancini est sélectionneur.

L'entrée en jeu de Pellegrini a été décisive, le Romain posant de grosses difficultés aux Arméniens avant de donner l'avantage à l'Italie de la tête sur un bon centre de Bonucci (77e). Trois minutes plus tard, Belotti inscrivait le but du 3-1 et le match était bouclé.

Guidée par son nouveau sélectionneur Robert Moreno, l'Espagne s'est de son côté imposée en Roumanie avec brio puis avec cran (2-1), continuant son sans-faute en tête du groupe F pour conserver cinq points d'avance sur son premier poursuivant.

Dominateurs à Bucarest, les Espagnols ont pris l'avantage sur un penalty de Sergio Ramos (29e), qui n'est plus qu'à une unité du record de sélections en Espagne détenu par Iker Casillas (167 sél.), puis un but de Paco Alcacer (47e).

Et ils ont ensuite tenu bon, sauvés par deux parades de leur gardien Kepa Arrizabalaga dans le temps additionnel, après la réduction du score de Florin Andone (59e) et le carton rouge direct récolté par le défenseur Diego Llorente (79e).

Ce succès permet à la "Roja" de maintenir son avance en tête de la poule à mi-parcours: l'Espagne (1re, 15 pts) s'est constitué un joli matelas d'avance sur la Suède (2e, 10 pts).

