L'Italie a signé un triplé retentissant dans la deuxième descente organisée à Bansko.

Elena Curtoni a triomphé en devançant de 0''10 Marta Bassino et de 0''14 Federica Brignone. Meilleure Suissesse avec son 9e rang (à 1''02), Corinne Suter reste en tête de la Coupe du monde de la discipline.

Partie avec le dossard no 28, Elena Curtoni a cueilli à 28 ans sa première victoire à ce niveau, pour son 186e départ en Coupe du monde. Quatrième vendredi en Bulgarie, elle n'affichait jusqu'ici que trois podiums à son tableau de chasse: deux en super-G et un en descente (3e en 2016 à St-Moritz).

Elena Curtoni a parfaitement négocié un tracé très tournant, trop au goût des pures descendeuses. Un tracé qui a permis aux techniciennes de s'illustrer: Marta Bassino n'avait jamais fait mieux que 5e en descente (la veille à Bansko), alors que Federica Brignone (2e vendredi) ne compte que trois podiums dans la discipline-reine.

Quatorzième 24 heures plus tôt, Corine Suter a fait un peu mieux, malgré ses difficultés rencontrées à mi-parcours. La Schwytzoise a conservé de justesse la 1re place du classement de la spécialité. Elle ne possède plus que 16 points d'avance sur Mikaela Shiffrin, victorieuse vendredi et 4e samedi.

Eliminée la veille, Lara Gut-Behrami s'est quelque peu rassurée avec un 10e rang. Mais la Tessinoise a de quoi être frustrée: encore 5e au dernier pointage intermédiaire (à 0''04 d'Elena Curtoni), elle a commis une grosse faute sur la bas du parcours. Joana Hählen, brillante 3e vendredi, a quant à elle connu l'élimination.

