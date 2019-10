"Sound of Metal" de l'Américain Darius Marder a décroché samedi soir l'Oeil d'or de la meilleure fiction internationale lors de la 15e édition du Zurich Film Festival. Le premier prix du film scientifique a distingué "Bruno Manser - la voie de la forêt tropicale".

"Sound of Metal" raconte le duo musical et amoureux de Ruben, le batteur, et Lou, la chanteuse, qui parcourent les Etats-Unis dans une caravane. L'idylle se termine brusquement, lorsque Ruben n'entend plus qu'un bourdonnement étouffé. Le diagnostic du médecin tombe: il souffre d'une perte auditive et sera bientôt sourd.

Le président du jury Oliver Stone a salué l'histoire, outre l'histoire et la performance de l'acteur Riz Ahmed, l'expérience sonore avec une "interaction entre le silence et le son". Le prix est doté de 25'000 francs.

Le récompense du meilleur film documentaire international, également dotée de 25'000 francs, est revenue à Alexander Nanau pour "Collective". Dans son documentaire, le réalisateur germano-roumain dénonce un système de corruption dans le milieu médical roumain, qui a coûté la vie à 27 personnes à cause de l'utilisation de désinfectants dilués. C'est la deuxième fois qu'Alexander Nanau reçoit cette distinction, après celle décrochée en 2014 pour "Toto And His Sisters".

"Systemsprenger" récompensé

Dans la catégorie Suisse, Allemagne et Autriche, l'Oeil d'or a été attribué à "Systemsprenger" de la réalisatrice allemande Nora Fingscheidt. Le film narre l'enfance difficile de Benni, neuf ans, qui passe de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à ce que la fillette rencontre un éducateur spécialisé.

Le prix du film scientifique a été décerné à Niklaus Hilber pour "Bruno Manser - die Stimme des Regenwaldes", qui relate l'histoire du Bâlois Bruno Manser, ethnologue, activiste et défenseur de la forêt tropicale disparu en 2000 en Malaisie.

L'actrice australienne Cate Blanchett était présente à la dernière soirée du 15e du Zurich Film Festival (ZFF) pour recevoir son "Golden Icon Award". Elle en a profité pour présenter son nouveau film "Where'd You Go, Bernadette".

Le festival a présenté du 26 septembre au 6 octobre un total de 171 films, provenant de 58 pays, dont dix suisses et douze premières mondiales.

