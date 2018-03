Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 mars 2018 19:24 05. mars 2018 - 19:24

Dix-huit ouvrages ont été primés par l'Office fédéral de la culture (OFC) dans le cadre du concours annuel "Les plus beaux livres suisses" . Quatre d'entre eux ont décroché la distinction de "plus beaux livres du monde".

Le concours des "Plus beaux livres suisses" a pour but de distinguer des réalisations particulièrement abouties dans la production et l'art du livre et d'attirer l'attention sur des ouvrages qui expriment les tendances contemporaines, explique l'OFC dans un communiqué diffusé lundi.

Parmi les ouvrages également primés dans le cadre du concours "Plus beaux livres du monde", l'édition "Heimat. Handwerk und die Utopie des Alltäglichen" (Hubertus Design, Jonas Voegeli et Scott Vander Zee, Zurich) a reçu la plus haute distinction.

Les livres "documenta 14: Daybook" (Julia Born, Laurenz Brunner, Zurich) et "Autonomie auf A4" (Atlas Studio, Zurich) se sont vu attribuer une médaille de bronze. Le livre "First things first" (Norm, Zurich) obtient un diplôme d'honneur. La remise des prix aura lieu le 16 mars à Leipzig dans le cadre de la Foire du livre.

Doté de 25'000 francs et honorant des prestations hors pair dans l'art du livre, le prix Jan Tschichold va cette année à l'imprimeur Che Huber, né en 1954 à Zoug. Les plus beaux livres suisses seront exposés au Helmhaus de Zurich du 21 au 24 juin 2018.

