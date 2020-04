Pour passer le temps des fêtes de Pâques en confinement, l'Office fédéral de la santé propose d'aider le lapin de Pâques à rentrer chez lui en toute sécurité dans un jeu en ligne gratuit. Le meilleur joueur remportera une corbeille cadeau d'une valeur de 500 francs.

"Même à Pâques, il est important de rester chez soi et de ne pas voir ses amis ou sa famille", rappelle l'OFSP qui veut aider les population à ne pas céder à l'ennui avec le jeu "Bunny Madness" disponible sur smartphones et tablettes. Les joueurs ont jusqu'au 13 avril à minuit pour obtenir le plus grand nombre de points et empocher le gros lot, précise l'OFSP sur son site internet.

https://ofsp-coronavirus.ch/game/

