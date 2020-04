A l'occasion de l'annonce des mesures de confinement pour l'endiguement de la pandémie de coronavirus, le Conseil fédéral ne s'est exprimé que vaguement sur le sport.

L'Office fédéral du sport (OFSPO) communique qu'il travaille sur une stratégie globale pour l'assouplissement des mesures touchant le sport et qu'un concept sera soumis au Conseil fédéral le 13 mai.

Le Conseil fédéral et l'Office fédéral pour la santé publique (OFSP) pourraient décider de mesures de déconfinement, qui touchent aussi le sport, dans les prochains jours. La réouverture des installations sportives et de loisirs ne sera possible au plus tôt que le 11 mai. Jusque-là, les professionnels et les amateurs de sport doivent prendre leur mal en patience.

"Le concept doit démontrer comment dans le cadre des restrictions et des mesures de protection les entraînements de sport, les compétitions ou les sports de loisir peuvent se dérouler", écrit l'OFSPO. Ces mesures comprennent bien sûr les règles de distance et l'interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes.

Swiss Olympic et les représentants des fédérations sportives et des ligues seront concernées par l'élaboration de cette stratégie de sortie. "Nous allons travailler ensemble à l'application de cette stratégie de sortie afin que le sport soit prêt lorsque les assouplissements tant attendus dans notre domaine entreront en vigueur", avait déjà exprimé Jürg Stahl, le président de Swiss Olympic, dès jeudi lors d'une première réaction aux décisions du Conseil fédéral.

La Swiss Football League (SFL), par exemple, aimerait bien boucler sa saison jusqu'à la fin. Les matches de Super League devraient sûrement dans un premier temps se disputer sans public. Mais il faut d'abord que les clubs puissent reprendre l'entraînement. Pour le faire, il faudra certainement attendre la date du 8 juin.

