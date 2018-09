Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 septembre 2018 14:22 25. septembre 2018 - 14:22

Le directeur général de l'OMC salue en Johann Schneider-Ammann un "bâtisseur de ponts". De son côté, le Vaudois Henri Gétaz, nouveau secrétaire général de l'AELE, rend hommage à l'"engagement personnel" permanent du conseiller fédéral en faveur du libre-échange.

M. Schneider-Ammann a toujours souhaité rendre le système multilatéral et l'Organisation mondiale du commerce (OMC) "plus efficaces" et "plus équitables", a dit à Keystone-ATS le directeur général de celle-ci Roberto Azevedo. "J'ai toujours admiré son approche analytique et tournée vers des solutions, face aux défis complexes et difficiles auxquels nous avons été confrontés", ajoute-t-il.

Et de rappeler que, comme lui, le conseiller fédéral est ingénieur électrotechnique de formation. M. Schneider-Ammann avait à plusieurs reprises appelé à une réforme de l'OMC face aux blocages dans les négociations multilatérales. Celle-ci a ensuite été demandée par plusieurs pays ou groupes d'Etats en raison des tensions commerciales actuelles, notamment entre les Etats-Unis et la Chine.

Autre hommage rendu à Genève, le nouveau chef de l'Association européenne de libre-échange (AELE), entré en fonctions début septembre, relève "l'intérêt réel" du conseiller fédéral pour son organisation. Et de son engagement en faveur des "valeurs" que véhicule l'institution dont font partie aussi le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège.

M. Gétaz mentionne l'action de M. Schneider-Ammann dans "les négociations en cours avec le MERCOSUR, mais également avec d'autres partenaires comme l'Indonésie". Le conseiller fédéral doit présider en novembre une dernière fois une ministérielle de l'AELE.

Neuer Inhalt Horizontal Line