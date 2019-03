Les épidémies de grippe, essentiellement saisonnières, touchent environ un milliard de personnes et font des centaines de milliers de morts chaque année (archives).

L'Organisation mondiale de la santé a lancé lundi une "stratégie mondiale" pour protéger la population de la grippe au cours de la prochaine décennie. L'institution a averti que de nouvelles pandémies sont "inévitables".

Les épidémies de grippe, essentiellement saisonnières, touchent environ un milliard de personnes et font des centaines de milliers de morts chaque année. Selon l'OMS, il s'agit d'un des plus grands défis sanitaires mondiaux.

La "stratégie mondiale de lutte contre la grippe 2019-2030" de cette agence spécialisée de l'ONU vise à prévenir la grippe saisonnière, à contrôler la diffusion du virus des animaux aux êtres humains et à se préparer à la prochaine pandémie de grippe, a expliqué l'OMS dans un communiqué. "La menace de la grippe pandémique est toujours présente", a déclaré le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le monde a connu plusieurs pandémies meurtrières de grippe, dont la plus grave a été celle de la grippe espagnole qui a tué en 1918 des dizaines de millions de personnes.

Trois pandémies ont suivi (en 1957, 1968 et 2009) lorsque le virus H1N1 a fait quelque 18'500 morts dans 214 pays.

"Une autre pandémie de grippe est inévitable", a averti l'OMS, ajoutant que "dans ce monde interconnecté, la question n'est pas de savoir si nous allons avoir une autre pandémie, mais quand".

Vigilance et préparation

Le chef de l'OMS a mis l'accent sur la nécessité de la vigilance et de la préparation. "Le coût d'une épidémie majeure de grippe va largement dépasser le prix de la prévention", a-t-il souligné.

La stratégie demande à chaque pays de renforcer ses programmes de santé de base et de développer des programmes spécifiques contre la grippe afin de la prévenir, de s'y préparer et de lutter contre cette maladie.

L'OMS recommande la vaccination annuelle comme le moyen le plus efficace de prévenir la propagation de la grippe, en particulier pour les employés du secteur de la santé et pour les personnes à risque. En raison de la mutation du virus, le vaccin doit être régulièrement mis à jour et offre donc une protection limitée.

Mais Martin Friede, coordinateur de l'OMS pour la vaccination, a déclaré aux journalistes que "dans un monde parfait, tout le monde devrait être vacciné". M. Tedros a souligné que le travail accompli au cours des dernières années a rendu le monde mieux préparé que jamais en prévision de la prochaine grosse épidémie de grippe.

