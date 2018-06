Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'ONU veut une libération "rapide" de six défenseurs des droits de l'homme arrêtés mercredi matin au Nicaragua. Elle a réitéré vendredi à Genève son appel à des investigations indépendantes après le décès d'au moins 100 manifestants en un mois et demi.

L'arrestation de ces défenseurs des droits de l'homme, détenus dans la capitale Managua, est "extrêmement préoccupante", a dit devant la presse une porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. L'ONU appelle aussi les autorités à garantir à ces personnes le droit à une défense et à s'abstenir de toute torture et mauvais traitements contre ces personnes.

Cette semaine encore, 16 décès et une centaine de blessés dans des violences menées par des milices et les forces de sécurité ont encore été observés. Le Haut-Commissariat salue la volonté du gouvernement d'accepter des investigations indépendantes. Mais depuis cet engagement, de nouvelles "accusations graves" d'exécutions, de torture, de disparitions et de détentions arbitraires ont été lancées.

Le président nicaraguayen Daniel Ortega est confronté depuis plus d'un mois à une vague de contestation sans précédent. Celle-ci a été déclenchée par une réforme des retraites abandonnée depuis. Mais elle est devenue un mouvement général de rejet du chef de l'Etat, accusé de confisquer le pouvoir et de diminuer les libertés dans le pays.

