L'Italie et Malte ne peuvent pas continuer à renvoyer à l'autre la responsabilité de recueillir plus de 600 migrants en situation d'urgence humanitaire. Le HCR a enjoint lundi Rome et La Valette à autoriser immédiatement le navire à accoster sur leurs côtes.

Après avoir secouru samedi 629 migrants, dont sept femmes enceintes, onze enfants en bas âge et 123 mineurs isolés, l'Aquarius, affrété par l'ONG SOS Méditerranée, reste depuis en rade au large de l'Italie et de Malte, qui lui refusent l'accès à un port. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les Réfugiés (HCR) décrit la situation comme "un impératif humanitaire urgent".

Dans un communiqué, le HCR "a lancé un appel aux gouvernements concernés pour qu'ils autorisent le débarquement immédiat des centaines de personnes bloquées en Méditerranée depuis samedi". "Les gens sont en détresse, ils sont à court de provisions et ont besoin d'aide rapidement", précise Vincent Cochetel, envoyé spécial du HCR pour la Méditerranée centrale.

"Les questions plus larges de savoir qui a la responsabilité et comment ces responsabilités doivent être partagées entre Etats devraient être traitées plus tard", a-t-il ajouté dans le communiqué.

Dimanche, le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a refusé que le navire accoste dans un port de la Péninsule. Il a demandé à Malte de l'accueillir. La Valette a aussitôt refusé en expliquant ne jouer aucun rôle dans les opérations de sauvetage, ce qui pourrait donner lieu à une crise diplomatique entre les deux Etats-membres de l'Union européenne.

Bruxelles s'en mêle aussi

De son côté, la Commission européenne a appelé lundi à un "règlement rapide" de la situation de l'Aquarius. Elle s'est toutefois gardée de départager les responsabilités entre les deux pays dans cette affaire, renvoyant au flou du droit international sur ce point.

"Nous demandons à toutes les parties concernées de contribuer à un règlement rapide afin que les personnes à bord du navire Aquarius puissent être débarquées en toute sécurité dès que possible", a déclaré le porte-parole de l'exécutif européen Margaritis Schinas. Lors d'un point presse, il a lui aussi évoqué un "impératif humanitaire

la Commission européenne "a eu des contacts avec les autorités maltaises et italiennes au cours du week-end et ces contacts se poursuivent aujourd'hui (lundi)", a précisé M. Schinas. Et d'ajouter qu'il y avait pour Bruxelles "d'abord et avant tout un impératif humanitaire". Le gouvernement allemand s'est également erxprimé, exhortant lundi l'Italie et Malte à remplir leur devoir humanitaire.

Pratiquement tous les bateaux de migrants se rendent en Italie après les sauvetages. La Péninsule a accueilli 13'706 migrants venus par la mer depuis le début de 2018, une baisse significative par rapport aux années précédentes, a rappelé le HCR.

