Ce contenu a été publié le 29 juin 2018 11:40 29. juin 2018 - 11:40

Le HCR et l'OIM sont prêts à soutenir les Etats européens mais les détails d'un mécanisme de débarquement des migrants doivent encore être décidés (archives).

L'ONU salue "une avancée remarquable" sur le fait qu'un accord ait été trouvé par les membres de l'UE sur les migrations. Pour autant, elle est restée prudente vendredi à Genève et a dit rejeter toute "externalisation" du processus de débarquement de ces personnes.

Aussi bien le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) que l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont dit devant la presse ne pas avoir encore analysé dans le détail l'accord obtenu dans la nuit de jeudi à vendredi. Les détails vont encore être décidés mais elles saluent une approche "unifiée" après les divisions récentes.

L'OIM mentionne notamment le soutien aux Etats les plus affectés comme l'Italie. Les deux institutions ont dit être "prêtes" à travailler avec les membres de l'UE pour un mécanisme de débarquement mais celui-ci devra être de leur "responsabilité".

Elles souhaitent aussi que les personnes secourues puissent rejoindre rapidement un port. "Dans la mesure du possible, les centres devraient être en Europe", a indiqué un porte-parole de l'OIM. Et le HCR rejetterait toute "externalisation" du processus, notamment en Libye qui ne garantit pas des sites "sûrs". L'accord annoncé peu après 04h30, au terme de neuf heures de débat, rassemble des engagements encore incertains.

Il explore des "plateformes régionales de débarquement" hors du territoire européen "en coopération étroite avec les pays tiers concernés, le HCR et l'OIM". Tout site devra honorer les standards internationaux et garantir un accès à la santé, à la nourriture, à un abri, à des possibilités rapides de demandes d'asile et à des garanties de non-refoulement, a précisé un porte-parole.

Les dirigeants européens ont accepté de se partager sur une base volontaire la charge de l'accueil des réfugiés. Ils vont lancer sur leur territoire des "centres contrôlés", "avec le plein soutien de l'UE", pour examiner les demandes d'asile.

