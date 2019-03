L'ONU s'allie aux autorités colombiennes et ouvre un centre de réception des réfugiés et migrants vénézuéliens à la frontière. Plus de 350 personnes pourront être prises en charge à Maicao mais le dispositif devrait être élargi, a annoncé vendredi à Genève le HCR.

Un accès à de la nourriture, de l'eau, des soins et d'autres prestations sera notamment garanti dans ce premier site en Colombie. Celui-ci "ne doit pas être considéré comme un camp de réfugiés", a précisé devant la presse un porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR).

La ville de Maicao rassemble l'une des populations de réfugiés vénézuéliens les plus élevées par habitant. Des centaines de personnes sont vulnérables. Près de 2,8 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays en quelques années, environ 5000 chaque jour récemment. Plus d'un million ont rejoint la Colombie.

Ce dispositif est lancé alors que la Haute commissaire aux droits de l'homme a elle annoncé mercredi qu'une mission technique de son bureau se rendrait la semaine prochaine au Venezuela. Celle-ci doit évaluer le scénario d'une visite de Michelle Bachelet qui demande à pouvoir rencontrer aussi des opposants, des représentants de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme.

Neuer Inhalt Horizontal Line