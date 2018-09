Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'ONU ne veut pas relâcher la surveillance des abus au Burundi, malgré le manque de collaboration de ce gouvernement. Le Conseil des droits de l'homme a voté vendredi à Genève le prolongement d'un an de la Commission d'enquête indépendante.

Cette mesure a été adoptée par 23 voix, dont la Suisse, contre 7 oppositions et 17 abstentions. La Commission a salué cette décision. Elle avait récemment conclu à la poursuite de crimes contre l'humanité en 2018 au Burundi après les violences qui avaient démarré dans le contexte électoral de 2015.

Elle "réitère sa volonté de coopérer avec le gouvernement burundais", explique son président Doudou Diène. Et d'appeler à un engagement "ferme" des autorités avant les élections de 2020 où le président Pierre Nkurunziza a promis de ne pas se présenter.

Dans sa résolution, le Conseil des droits de l'homme a "condamné fermement" les incitations à la haine, sans mentionner le chef de l'Etat. Celui-ci avait été ciblé directement par la Commission d'enquête.

Droits des agriculteurs

Les violences liées au contexte électoral en 2015 au Burundi auraient fait au moins 1200 tués et plus de 400'000 réfugiés, selon la Cour pénale internationale (CPI). Des spécialistes internationaux avaient obtenu il y a quelques mois un accès avant de devoir quitter le territoire quelques semaines plus tard.

Autre vote vendredi à Genève, une Déclaration sur les droits des agriculteurs négociée depuis une dizaine d'années. Celle-ci n'est pas contraignante et relève le droit de ces personnes à des conditions adaptées. Elle reconnaît aussi notamment le droit à la souveraineté alimentaire. Quelques jours après le rejet de l'initiative sur cette question, la Suisse a adopté cette déclaration.

L'ambassadeur auprès de l'ONU à Genève Valentin Zellweger a salué un "signal politique important" pour mieux alerter sur la situation des agriculteurs dans le monde. Mais il a déploré que cette déclaration ne mentionne pas des compensations satisfaisantes en cas d'expropriation et n'aborde pas suffisamment le développement durable et les questions environnementales.

