L'ONU a décidé à Genève de resserrer un peu l'étau face aux milliers de victimes de la politique, controversée, contre la drogue du président philippin Rodrigo Duterte. Mais contrairement aux demandes d'ONG, aucune investigation internationale n'a été votée jeudi.

La résolution présentée par l'Islande au Conseil des droits de l'homme a été approuvée par 18 voix contre 14 oppositions et 15 abstentions. Elle demande à la Haute commissaire aux droits de l'homme de rendre à l'instance onusienne un rapport dans un an sur la situation aux Philippines. Mais elle ne prévoit pas de mécanisme d'investigations international.

Cette mesure était notamment largement demandée par des ONG philippines et internationales. Selon les estimations, plus de 26'000 personnes, dont des défenseurs des droits de l'homme et des opposants, ont été tuées dans les exécutions extrajudiciaires rendues possibles par la politique contre la drogue du président.

L'ONU a seulement décidé de demander au gouvernement de garantir un terme à ces assassinats et de mener des investigations "impartiales" pour poursuivre les responsables. Elle l'appelle aussi à renoncer à toute "intimidation" contre les experts indépendants onusiens. La rapporteuse spéciale contre les exécutions extrajudiciaires Agnès Callamard avait ces dernières années été ciblée par le gouvernement.

Selon Human Rights Watch (HRW), les décisions votées jeudi sont certes "modestes" mais cruciales. Devant le Conseil des droits de l'homme, le représentant philippin, soutenu par la Chine, a dénoncé une résolution "inacceptable" et "motivée politiquement" lancée sur de simples "accusations". Son ministre des affaires étrangères a rejeté la décision votée par l'instance onusienne. Auparavant, l'Islande s'était défendue de toute volonté de "confrontation".

Mandat sur l'Erythrée prorogé

Elle a déploré que, malgré trois déclarations communes ces dernières années et un dialogue important avec Manille, le gouvernement philippin n'avait pas entendu les mises en garde. De nombreux pays et plusieurs responsables onusiens, dont le secrétaire général Antonio Guterres, ont condamné fermement les violations liées à la politique de Rodrigo Duterte, a ajouté le représentant islandais. L'ONG Amnesty International a dénoncé à plusieurs reprises de possibles "crimes contre l'humanité".

La Suisse n'est elle plus membre du Conseil et n'a pu voter. Mais elle s'était inquiétée pendant les trois semaines de travaux de l'instance de la situation au Sri Lanka qui, dans la ligne des Philippines, veut rétablir la peine capitale pour les crimes liés à la drogue.

Auparavant, l'instance onusienne avait prolongé jeudi pour un an le mandat de la rapporteuse spéciale sur l'Erythrée malgré l'accord historique de 2018 entre l'Ethiopie et ce pays. La situation des droits de l'homme à l'intérieur du territoire érythréen est insuffisante pour renoncer à ce mandat onusien, estiment des Etats et des ONG.

