Deux vols sont encore prévus avant la fin de la plus grande opération de rapatriement jamais organisée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Près de 7000 personnes ont déjà pu être ramenées en Suisse, a précisé le DFAE dans un communiqué vendredi.

Samedi, un vol spécial quittera Calcutta, en Inde, pour atterrir à Zurich dimanche matin et mercredi, un dernier vol, en principe, de retour avec des voyageurs suisses est prévu en provenance d'Afrique, selon le communiqué. Les 33 vols déjà effectués ont permis de ramener 6950 personnes bloquées à l'étranger, dont 3974 ressortissants suisses. Plus de 1500 ressortissants suisses ont pu rentrer grâce à des vols organisés par d’autres Etats.

Montant forfaitaire

La Confédération a avancé les fonds, environ 10 millions de francs, et les passagers se verront facturer un montant forfaitaire en fonction de la distance. "Pour les itinéraires courts (jusqu’à 1500 km), la participation aux coûts s’élèvera à 400 francs, pour les itinéraires moyens (de 1500 à 3500 km) à 600 francs et pour les itinéraires longs (de plus de 3500 km) à 1100 francs. Pour les trajets de plus de 12’000 km, le montant facturé aux passagers s’élèvera à 1700 francs", a précisé le DFAE.

Cette répartition des coûts doit permettre de couvrir environ 80% de l’opération. Le DFAE contribuera aux 20% restants.

Malgré les efforts, tout le monde ne pourra pas être rapatrié, a rappelé le DFAE, soulignant que selon les données des ambassades, quelques centaines de personnes souhaitent actuellement rentrer au pays. Celles-ci peuvent cependant bénéficier d'un soutien et d'une protection consulaire dans la limite de ses moyens.

Depuis le début de la crise le mois dernier, la helpline du DFAE a reçu plus de 10'000 appels téléphoniques et environ 18’000 courriels. Ce service, qui offre assistance et informations aux personnes se trouvant à l’étranger, traite en temps normal quelque 50'000 demandes d’aide par an, a précisé le DFAE.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram