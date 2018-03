Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 décembre 2012 17:31 06. décembre 2012 - 17:31

A l'approche des fêtes de fin d'année, l'opération Nez Rouge reprend du service pour la 23e année consécutive. Jusqu'au 1er janvier 2013, il sera possible de prêter ses clés de voiture à des bénévoles pour rentrer chez soi en toute sécurité.

Les conducteurs de Nez Rouge ramènent chez elles les personnes prises de fatigue ou affaiblies par l'alcool, la drogue ou les médicaments, rappelle la fondation dans un communiqué. Cette action de sensibilisation vise à réduire le nombre d'accidents de la route.

La section des Grisons participe pour la première fois à l'action de prévention qui englobe désormais le Liechtenstein et presque toute la Suisse (23 régions). L'opération débute vendredi en Suisse romande mais le 14 décembre dans les régions de Fribourg, de la Gruyère et de Soleure.

Quelque 7800 bénévoles ont ramené environ 24'000 personnes à leur domicile entre le 9 décembre et le 1er janvier derniers, soit 13% de plus qu'en 2010, selon la fondation. Depuis la première opération Nez Rouge en 1990, quelque 96'000 bénévoles ont raccompagné plus de 244'500 personnes.

Pour bénéficier de l'aide de Nez Rouge, il suffit de composer le numéro gratuit 0800 802 208 ou le numéro direct de sa région. La liste de ces numéros et les horaires de service sont disponibles sur le site de l'organisation.

