L'Openair de Frauenfeld, plus grand festival de hip-hop en Europe et complet pour la troisième année consécutive, débute ce jeudi. Des vedettes comme Cardi B, Travis Scott ou Marteria & Casper vont attirer la foule.

Environ 50'000 visiteurs par jour sont attendus jusqu'à dimanche. Mercredi déjà, 30'000 personnes se sont rendues à Frauenfeld pour emménager dans le camping. Les organisateurs ont mis en place une ville temporaire sur l'Allmend, qui accueillera le festival pendant trois jours et demi. Au total, 61 performances sont prévues.

Les organisateurs se disent heureux de la fin de la vague de chaleur. A l'inverse, pluie et vent devraient être à l'ordre du jour, pour le plus grand malheur de la rappeuse Cardi B, qui a annoncé sur Instagram souffrir de maux de cou et de ventre. L'Américaine de 26 ans devrait toutefois être présente sur scène.

En raison d'imprévus, Octavian a en revanche annulé son concert. Il est remplacé par le rappeur bernois Native. La scène hip-hop helvétique sera bien représentée, avec notamment Monet192, de Saint-Gall, ou le jeune rappeur lucernois Davey6000.

Neuer Inhalt Horizontal Line