L'opposant numéro un au Kremlin Alexeï Navalny, transféré dimanche de la prison où il était incarcéré vers un hôpital, a été "empoisonné" par "une matière chimique inconnue", a accusé lundi son avocate, sur fond de regain de la répression du mouvement de contestation.

Condamné la semaine dernière à 30 jours d'emprisonnement, Alexeï Navalny a été hospitalisé en raison d'une "grave réaction allergique", selon les autorités. Son entourage s'est aussitôt inquiété de cette "réaction", jugée "bizarre" car ce blogueur anticorruption n'a jamais été victime d'une quelconque allergie.

Après avoir pu lui rendre visite dans l'établissement hospitalier moscovite où il avait été admis, son avocate Olga Mikhaïlova a assuré lundi aux journalistes que l'opposant avait été "empoisonné".

Retour en prison

Quelques minutes plus tard, son médecin Anastasia Vassilieva a affirmé que l'opposant allait mieux, mais s'est inquiétée du fait qu'il était déjà renvoyé en prison sans être "totalement rétabli".

"Le laisser retourner à l'endroit où il a reçu une dose d'un produit chimique inconnu sans que les (conclusions des) analyses soient connues, ce n'est pas bien et pas professionnel", a déclaré cette ophtalmologue qui avait traité M. Navalny lorsqu'il avait été aspergé d'antiseptique en 2017.

Plus tôt dans la journée, Mme Vassilieva avait dit suspecter sur Facebook que "la cause de la 'maladie'" d'Alexeï Navalny soit un "certain agent toxique".

Elena Sibikina, le médecin-chef de l'hôpital ayant examiné Alexeï Navalny, a déclaré que la vie ou la santé de l'opposant n'était pas menacée, refusant de donner plus d'informations au nom du secret médical.

Multiples abcès

Au moment de son transfert à l'hôpital, Alexeï Navalny souffrait notamment d'un gonflement des paupières et il a de multiples abcès sur le cou, le dos, le torse et les coudes.

Interrogée par la chaîne de télévision indépendante Dojd, Mme Vassilieva a dit avoir récupéré le T-shirt de l'opposant ainsi que des cheveux qui seront l'objet d'une "expertise indépendante" pour déterminer s'il a bien été victime d'un empoisonnement.

Répression

Cette affaire se déroule à un moment où les autorités semblent déterminées à tuer dans l'oeuf toute contestation liée aux élections locales du 8 septembre, auxquelles la plupart des figures de l'opposition moscovite ont été empêchées de participer.

Samedi, un rassemblement non autorisé devant la mairie de Moscou à l'appel de ces opposants s'est soldé par près de 1400 arrestations, selon l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des manifestations. Il s'agit, selon elle, du plus grand nombre d'interpellations depuis le mouvement de protestation de 2012 contre le retour au Kremlin de Vladimir Poutine.

Arrestations dénoncées

Les Etats-Unis et l'Union européenne ont condamné ces arrestations, dénonçant l'usage "disproportionné de la force" contre les manifestants. Berlin a appelé lundi à "la libération rapide des personnes arrêtées".

La présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Liliane Maury Pasquier, s'est pour sa part déclarée "profondément préoccupée par les arrestations massives de manifestantes et manifestants et par la réaction disproportionnée de la police quand celle-ci a voulu les disperser". "La liberté d'expression et la liberté de réunion sont des conditions essentielles de la démocratie", a ajouté la conseillère aux Etats (PS/GE).

