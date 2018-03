Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 mars 2018 10:15 10. mars 2018 - 10:15

Théo Gmür a offert une médaille d'or à la Suisse dès la première journée des Jeux paralympiques de Pyeongchang. Le Valaisan de 21 ans a remporté la descente de ski alpin en catégorie "debout".

Le skieur de Nendaz, qui participe à ses premiers Paralympiques, n'était qu'un outsider pour cette descente. Cela ne l'a pas empêché de battre tous les favoris, et de devancer de 84 centièmes le Français Arthur Bauchet. Le podium a été complété par le tenant du titre, l'Autrichien Markus Salcher.

Deux autres Suisses ont terminé dans le top 10. Le Neuchâtelois Robin Cuche, le neveu de Didier Cuche, s'est classé au 8e rang, juste devant son coéquipier Thomas Pfyl.

"C'est incroyable. Tout s'est accéléré durant cette saison. Je suis monté sur mon premier podium en Coupe du monde, j'ai gagné ma première course et remporté mon premier globe, et me voilà désormais en or après ma première course aux paralympiques. Je n'arrive pas à expliquer un tel enchaînement", a reconnu Théo Gmür.

"J'étais très nerveux en arrivant en Corée. Mais la pression est retombée durant la cérémonie d'ouverture. J'ai pu apprécier l'atmosphère si spéciale des paralympiques, et cela m'a fait du bien", a raconté l'étudiant en sport, qui souffre d'hémiplégie depuis sa naissance.

Au moment d'analyser sa course, le Valaisan a estimé qu'il aurait pu faire encore mieux. "J'ai commis trois erreurs. Mais cela ne m'a pas perturbé. C'est d'ailleurs ma force: je ne cherche pas à tout prix à coller à la ligne idéale, je préfère laisser aller mes skis", a-t-il expliqué.

Skieur polyvalent, Théo Gmür doit encore participer à trois courses aux Jeux paralympiques. Il sera particulièrement attendu en géant, sa discipline de prédilection, dans laquelle il a remporté le globe.

Il sera auparavant aligné dans la nuit de dimanche en super-G, où les Suisses sont encore attendus aux avant-postes. Christoph Kunz et Robin Cuche, respectivement 1er et 3e aux Mondiaux dans la discipline, viseront les médailles, au même titre bien sûr que Théo Gmür.

