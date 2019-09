L'ouragan Dorian s'est légèrement affaibli dans la nuit de lundi à mardi. Il a été rétrogradé en catégorie 3 dans le dernier bulletin du Centre national des ouragans américain (NHC), publié dans la matinée.

L'ouragan, qui a fait au moins cinq morts aux Bahamas, reste cependant extrêmement dangereux avec des vents d'environ 205 km/h et les habitants ont reçu pour consigne de ne pas bouger de leur abri. Dorian fait quasiment du sur-place au-dessus de l'île de Grand Bahama, où il devrait rester encore une bonne partie de la journée de mardi avec ses pluies torrentielles et ses vents "catastrophiques", selon les prévisions du NHC.

Le Premier ministre des Bahamas, Hubert Minnis, a évoqué lundi une "tragédie historique" pour cet archipel de 700 îles au relief très plat, facilement submergé par les vagues de trois à six mètres de haut charriées par l'ouragan. Les autorités ont annoncé le début des opérations de secours "là où les conditions le permettent".

Selon des témoignages sur les réseaux sociaux, le niveau de l'eau atteignait par endroits la hauteur des toits des maisons. Les vagues balayaient les toitures, déchiquetant violemment le bois des habitations transformés en débris, quant elles ne se ruaient pas à l'intérieur-même des logements.

D'après des premières évaluations des autorités et des responsables de la Croix-Rouge sur le terrain, quelque 13'000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites et l'ouragan a causé des "dégâts considérables" dans les îles d'Abacos et de Grand Bahama.

Ordre d'évacuer aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, plusieurs millions de personnes en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud ont reçu l'ordre d'évacuer les côtes, que Dorian devrait frôler dans les prochains jours. A Washington, le président Donald Trump a réuni les responsables des services d'urgence.

Selon la Croix-Rouge américaine, 19 millions de personnes vivent dans des zones qui pourraient être touchées. Jusqu'à 50'000 personnes en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud pourraient avoir besoin d'un abri d'urgence en fonction de l'impact.

Neuer Inhalt Horizontal Line