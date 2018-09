Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

A la mi-journée, le vent et la pluie, prémisses de la forte tempête annoncée, balayaient les côtes de Caroline du Nord alors que la situation était encore relativement calme en Caroline du Sud.

Poussée par des rafales de vents, la houle commençait jeudi à battre le littoral de la côte atlantique des Etats-Unis à l'approche de l'ouragan Florence. Il menace de déverser des pluies diluviennes et provoquer des inondations catastrophiques avec la montée des eaux.

Florence reste dangereux même s'il a été rétrogradé en catégorie 2, sur une échelle Saffir-Simpson qui en compte cinq, a averti le Centre national des ouragans (NHC). Avec des vents violents calculés à 165 km/h, l'oeil de l'ouragan se trouvait à 180 km de Wilmington, sur la côte de Caroline du Nord, à 20h00 selon l'institut météorologique.

Se dirigeant vers la côte à 17 km/h, il devrait encore ralentir sa course en approchant la côte puis dévier vers le sud en suivant le littoral. Il déchargera ses pluies torrentielles pendant de longues heures, accentuant le risque d'inondations, alors que son oeil devrait toucher la côte vendredi soir voire tôt samedi matin, selon l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA) .

"Nous sommes totalement prêts pour l'ouragan Florence, tandis que la tempête grossit encore et est plus puissante. Soyez prudents!", a tweeté jeudi matin le président Donald Trump.

Environ 1,7 million de personnes ont été sommées de se mettre à l'abri loin du littoral. En Caroline du Nord, près de 17'000 foyers étaient déjà privés d'électricité dans l'après-midi alors que l'eau commençait à monter sur l'archipel des Outer Banks.

Ville fantôme

A plusieurs centaines de kilomètres au Sud, l'immense plage de Myrtle Beach était encore praticable et certains habitants se promenaient sous le ciel laiteux. L'eau devrait monter entre 1,8 et 2,7 m au plus fort de la tempête, selon le NHC.

Rues désertes, stations-essence fermées et fenêtres calfeutrées, la célèbre station balnéaire de Caroline du Sud était aussi transformée en ville fantôme et des équipes de sauveteurs s'affairaient aux préparatifs.

Un couvre-feu a été instauré, comme dans plusieurs autres localités de la côte est et les autorités avaient appelé la population à évacuer dès mardi. Pour ceux qui ont choisi de rester, plusieurs centres d'accueil ont été mis en place.

Inondations dangereuses

Florence menace aussi l'intérieur des terres car, outre la hausse du niveau de l'océan, pouvant aller jusqu'à près de quatre mètres, il est gorgé d'eau et pourrait déverser jusqu'à un mètre de précipitations.

"Les inondations à l'intérieur des terres sont très meurtrières et c'est ce qui va arriver", a averti Brock Long, chef de l'Agence fédérale des situations d'urgence (Fema). Avec en plus la montée de l'océan et les "inondations massives", des "effets catastrophiques seront ressentis au-delà du coeur de la tempête", a-t-il poursuivi en conférence de presse.

"L'infrastructure va être endommagée, le courant va être coupé", a aussi mis en garde Brock Long. "Cela pourrait durer des jours, voire plusieurs semaines". Selon le fournisseur d'électricité Duke Energy, basé dans la région, entre un et trois millions d'usagers pourraient être victimes de coupures de courant dans les deux Etats de Caroline et les réparations pourraient durer plusieurs semaines.

Près de 1000 vols ont déjà été annulés à l'approche de l'ouragan, selon les médias américains.

