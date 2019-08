L'UDC grisonne lance une contre-offensive face à l'alliance du PLR, du PDC et du PBD dans ce canton pour les élections fédérales de cet automne. Attaqué au National, le parti réagit en présentant une candidature pour le Conseil des Etats.

La direction propose de nominer Valérie Favre Accola, 46 ans, députée au parlement cantonal et membre de l'exécutif davosien. L'apparentement des listes PLR, PDC et PBD pour le Conseil national est considéré par l'UDC grisonne comme une attaque "sans équivoque" contre l'un de ses deux sièges, occupés par Heinz Brand et Magdalena Martullo-Blocher, a communiqué mardi la formation.

La nomination de Valérie Favre Accola devrait sauf surprise être validée par les délégués le 20 août prochain. Le canton des Grisons est actuellement représenté par Stefan Engler (PDC) et Martin Schmid (PLR) au Conseil des Etats, qui se représentent. Le socialiste Jon Pult et la Vert'libérale Géraldine Danuser sont également en lice.

