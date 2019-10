L'UDC vaudoise a une nouvelle fois fait le poing dans sa poche face au PLR en vue d'élections. Lundi soir, elle a accepté de soutenir Olivier Français pour le 2e tour aux Etats. Objectif: faire barrage à la gauche.

Réunie en congrès à Combremont-le-Grand, l'UDC vaudoise a décidé de ne pas se présenter au 2e tour par 67 voix contre 22 et 10 abstentions. Ses candidats au premier tour, Jacques Nicolet et Michaël Buffat, respectivement placés 4e et 5e, ne rempilent donc pas pour le 10 novembre. Tous deux ont toutefois été réélus au Conseil national.

Mais la grande question était de savoir si le parti allait soutenir la candidature du PLR Olivier Français. Le conseiller aux Etats sortant s'est placé en troisième position (29,23%) à l'issue du premier tour, derrière le ticket de gauche, soit la Verte Adèle Thorens Goumaz (39,90%) et la socialiste Ada Marra (39,66%).

Marchepied régulier

Au micro, Jacques Nicolet, président de l'UDC vaudoise n'y est pas allé par quatre chemins, taclant le PLR: "L'UDC en a marre d'être votre marchepied régulier qui a permis à bon nombre de vos candidats de gagner des élections". Tonnerre d'applaudissements.

"Je ne vais pas vous appeler à soutenir le PLR, mais à faire barrière à ces gauchistes arrogants!", a-t-il poursuivi". Nouveau tonnerre d'applaudissements.

De son côté, Olivier Français a plaidé pour une droite unie. Et l'ancien municipal lausannois veut y croire."On est au même point qu'il y a quatre ans" (ndlr: où il s'était placé en troisième position derrière le ticket rose-vert Géraldine Savary et Luc Recordon et avait finalement pris le siège de l'écologiste). "Peut-on réaliser ce que d'aucuns appelaient l'impossible? Oui, bien sûr", a-t-il lancé.

"On a des différends et ils s'affichent ici", a abondé Marc-Olivier Buffat, président du PLR Vaud. "Il y en a aussi à gauche. Mais la gauche, quand il s'agit de voter et d'élire, ils votent compact! Chez nous, il y a des personnalités. il y a des rancoeurs et au moment d'élire, ça biffe". Et d'ajouter: "Si vous voulez éviter le triomphalisme de la gauche, je vous appelle à être raisonnables".

Le message est passé par 63 "oui" contre 32 "non"et 4 abstentions.

