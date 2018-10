Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

26 octobre 2018

Les clauses de la coopération entre le transporteur aérien irlandais et l'aéroport allemand de Francfort-Hahn vont être passées au crible de la Commission européenne. (archive)

La Commission européenne (CE) a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête approfondie afin de déterminer si les mesures dont bénéficie Ryanair à l'aéroport allemand de Francfort-Hahn sont conformes aux règles en matière d'aides d'Etat.

"Nous chercherons à établir si des autorités régionales et locales en Allemagne ont, au mépris des règles, procuré à Ryanair un avantage indu sur ses concurrents, ce qui pourrait porter préjudice à d'autres compagnies aériennes et avoir des répercussions pour d'autres régions d'Europe", déclare Margrethe Vestager, la commissaire européenne à Concurrence, citée dans un communiqué.

Selon la Commission, Ryanair a reçu dans le cadre de cet accord une aide à la formation et des financements pour son équipage, une école de pilotage et un centre de maintenance entre 2009 et 2017.

L'exécutif européen a ouvert une enquête similaire en juillet concernant un accord entre Ryanair et l'aéroport de Montpellier.

La Commission va également enquêter sur une éventuelle aide d'Etat reçue par l'exploitant de l'aéroport (FFHG), qui était contrôlé entre 2009 et 2017 par le Land de Rhénanie-Palatinat.

