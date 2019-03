Les dirigeants de l'UE sont prêts à accorder à Londres deux options de report du Brexit au-delà de la date prévue du 29 mars. Si les députés britanniques approuvent la semaine prochaine l'accord de divorce conclu en novembre, la date sera reportée jusqu'au 22 mai.

En cas de nouveau rejet, Londres aura jusqu'au 12 avril pour décider d'organiser des élections européennes, a affirmé jeudi soir la présidence française. Selon une source européenne, le Royaume-Uni pourrait alors bénéficier d'un report jusqu'à la fin 2019.

La première ministre britannique Theresa May s'est exprimée pendant plus d'une heure devant des dirigeants des 27, lassés des atermoiements britanniques et décidés à poser leurs conditions à un court décalage du divorce. Ils lui ont posé "de nombreuses questions", selon une source européenne.

Le président français Emmanuel Macron a mis en garde les Britanniques à son arrivée au sommet: "en cas de vote négatif britannique, nous irions vers un no deal".

Les députés britanniques ont déjà rejeté massivement à deux reprises le Traité de retrait de l'UE, mais Mme May n'a pas perdu l'espoir de les voir changer d'avis.

