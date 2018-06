Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 juin 2018 16:21 01. juin 2018 - 16:21

La récolte de cerises sera plus prolifique en été 2018 qu'au cours des années précédentes. Les premières cerises seront sur les étals dans quelques jours (archives).

Les fruiticulteurs se frottent aujourd'hui les mains après la peine causée par les dégâts liés au gel l'an dernier. Ils s'attendent à cueillir cet été environ 3000 tonnes de cerises, soit la troisième meilleure récolte depuis le début du millénaire.

Au printemps, au lieu du gel et de jours froids, des températures estivales ont fait leur apparition, explique Hansruedi Wirz, président du centre de production de cerises et de pruneaux de Fruit-Union Suisse. Les arbres ont bien pu se développer, note-t-il, cité dans le Service d'informations agricoles alémanique LID.

On pourra voir les premières cerises de l'année sur les étals dans quelques jours. Les semaines de récolte les plus importantes devraient être celles entre le 25 juin et le 21 juillet. Les terres cultivables de ce fruit ont augmenté au cours des dernières années, passant depuis 2005 à presque 600 hectares (+30%).

