Ce contenu a été publié le 31 mai 2018 12:31 31. mai 2018 - 12:31

L'Union bancaire privée (UBP) rachète la Banque Carnegie Luxembourg. Le montant de la transaction, annoncée jeudi et qui devrait être finalisée en fin d'année, n'a pas été dévoilé.

Celle-ci doit encore être approuvée par les autorités réglementaires. L'établissement genevois s'étoffe avec cette institution active dans la banque privée internationale auprès des clients nordiques.

"En cette période où l'accès au marché de l'Union européenne est primordial, nous sommes très satisfaits", a dit le directeur général de l'UBP Guy de Picciotto. La transaction "reflète notre volonté de renforcer encore notre présence au Luxembourg" et de faire de cette place le site principal européen de l'UBP, selon lui.

L'établissement genevois oeuvre dans ce pays au travers de deux filiales. Dans le monde, ses actifs sous gestion s'établissaient fin 2017 à 125,3 milliards de francs.

L'UBP est présente dans la gestion de fortune pour les clientèles institutionnelle et privée. Au total, elle regroupe plus de 1690 collaborateurs à Genève et aussi sur plus de 20 sites dans le monde.

