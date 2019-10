En 2017, la demande de plastique des 28 pays de l'UE, plus la Suisse et la Norvège, s'élevait à 51 millions de tonnes, principalement utilisé pour l'emballage et la construction.

Les pays de l'UE doivent améliorer leur gestion des déchets, notamment plastiques et électroniques. Ils doivent aussi recycler davantage pour limiter l'impact négatif sur l'environnement, a préconisé l'Agence européenne de l'environnement (EEA).

"L'UE doit trouver des manières de traiter ses déchets plastiques respectueuses de l'environnement, par exemple en augmentant la réutilisation et le recyclage", a prévenu l'organisme européen, qui siège à Copenhague, dans deux rapports publiés lundi.

Sur une année, l'UE produit 30 millions de tonnes de déchets plastiques, dont seulement 17% sont réutilisés ou recyclés, d'après des chiffres de 2015 présentés par l'EEA. En 2017, la demande de plastique des 28 pays de l'UE, plus la Suisse et la Norvège, s'élevait à 51 millions de tonnes, principalement utilisé pour l'emballage et la construction.

"Une mauvaise gestion des déchets plastiques a des effets négatifs sur l'environnement et le climat, notamment les dépôts de plastique et de microplastiques sur terre et dans les rivières et les océans du monde entier", a rappelé l'EEA.

Début 2019, l'UE exportait quelque 150'000 tonnes de plastiques par mois. Ce chiffre était deux fois plus élevé en 2016, avec 300'000 tonnes exportées par mois, principalement vers la Chine et Hong Kong, qui ont depuis restreint les importations de déchets, les réorientant vers d'autres pays asiatiques dont les pratiques de traitement sont moins contrôlées.

Meilleur bilan pour l'électronique

Parmi les déchets électroniques (vieux ordinateurs, appareils photos, téléviseurs), sur les 10,3 millions de tonnes produites, 40% sont récupérées, a également relevé l'EEA.

Le recyclage peut garantir la valorisation efficace des composants électroniques et limiter les effets environnementaux, estime l'EEA. Et de citer une étude norvégienne de 2016 suggérant qu'environ 1kg d'équivalent CO2 est économisé grâce au recyclage d'un seul téléphone portable.

