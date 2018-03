Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La force du G5 a besoin de fonds supplémentaires pour l'aider à atteindre son objectif de 5000 soldats bien entraînés et équipés pour patrouiller les points chauds et rétablir l'autorité dans les zones de non-droit.

L'Union européenne va doubler son soutien financier à la force militaire conjointe du G5 Sahel, a annoncé vendredi Federica Mogherini lors d'une conférence des donateurs à Bruxelles. La montée en puissance de cette force s'accompagne d'un regain de tensions.

"L'Union européenne a été la première à investir, à y croire, avec les premiers 50 millions d'euros qu'on a donnés en juillet" lors du lancement de cette force, a dit à la presse la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, avant le début de la réunion.

"Aujourd'hui l'Union européenne va doubler son soutien à la force conjointe et on va aussi avoir d'autres contributions des Etats membres et des autres partenaires", a-t-elle ajouté.

A ce stade, les Etats membres du G5 se sont engagés chacun à hauteur de dix millions, l'Union européenne à 50 millions et la France à neuf millions. Lors d'une précédente réunion en décembre près de Paris, l'Arabie saoudite et les Emirats ont respectivement promis 100 et 30 millions d'euros et les Pays-Bas cinq millions. Le coût de la force est estimé à 423 millions d'euros.

Le président malien "agacé"

Face aux difficultés rencontrées pour mobiliser de nouveaux fonds malgré l'offensive diplomatique française ces derniers mois, le président malien Ibrahim Boubacar Keita s'est dit "agacé", dans une interview publiée jeudi dans Le Monde, par le manque de soutien international.

Outre les cinq présidents des Etats du G5 Sahel, dix-huit chefs d'Etat et de gouvernement européens sont présents à Bruxelles aux côtés d'une dizaine de ministres des Affaires étrangères de pays partenaires (Norvège, Turquie, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Ethiopie, Maroc, Sénégal, Tunisie...).

