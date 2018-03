Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

L'Union patronale suisse veut une réforme par étapes de l'AVS et de la LPP. Un relèvement de l'âge de la retraite au-delà de 65 ans n'entre pas en considération dans l'immédiat, mais une augmentation progressive dès le milieu des années 2020 est inévitable.

"La priorité va à la stabilisation financière de l'AVS et à l'atténuation de la répartition injuste entre les jeunes et les aînés dans la prévoyance professionnelle (LPP)", a déclaré jeudi à Zurich Valentin Vogt, président de l'Union patronale suisse (UPS). Il présentait aux médias la position de l'UPS sur la réforme de la prévoyance vieillesse.

La première étape "doit être engagée le plus vite possible et se limiter au minimum indispensable" afin de stabiliser financièrement la prévoyance vieillesse, d'après le patron des patrons. L'UPS propose d'élever en quatre étapes l'âge de la retraite des femmes à 65 ans et d'augmenter la TVA d'au maximum 0,6 point.

Pour la LPP, l'UPS est favorable à une diminution "substantielle du taux de conversion assortie d'une compensation adéquate" pour garantir le niveau des rentes, a indiqué Martin Kaser, responsable de la politique sociale et des assurances sociales. La compensation devra être définie d'entente avec les partenaires sociaux.

Pour installer la prévoyance vieillesse sur des bases "solides et durables", il faudra aborder la deuxième étape de la réforme dès le milieu des années 2020 et prévoir une augmentation "progressive" de l'âge de la retraite. L'UPS estime qu'il est trop tôt pour dire de combien il doit être relevé. Le facteur décisif pour cette mesure sera "sans doute l'évolution économique de la Suisse", selon Valentin Vogt.

