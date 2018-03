Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 février 2018 16:42 22. février 2018 - 16:42

Le nouveau centre étudiera pourquoi des mères allaitent ou non et comment cette réalité influe à long terme sur l'enfant, la mère elle-même et la société (archives).

L'Université de Zurich renforce son pôle de recherche sur le lait maternel. Après la création d'une chaire médicale en 2015, elle va ouvrir un centre d'études économiques sur les effets de l'allaitement à long terme, financé par la même fondation.

"Il s'agit d'un centre unique au monde", indique jeudi l'Université de Zurich. Dépendant de la Faculté des sciences économiques, le Centre pour l'économie du développement des enfants et de la jeunesse, spécialisé dans les effets de l'allaitement, disposera d'une chaire de professeur et d'un fonds de recherche.

10 millions de francs

Basée à Zoug, la Fondation de la famille Larsson-Rosenquist financera le centre à raison de 10 millions de francs. Consacrée au lait maternel et à l'allaitement, cette institution a déjà investi 20 millions de francs dans la chaire médicale de recherche sur le lait maternel, lancée en 2015.

Cette chaire médicale se penche sur l'influence de l'allaitement et du lait maternel sur le développement infantile. Le nouveau centre étudiera, lui, pourquoi des mères allaitent ou non et comment cette réalité influe à long terme sur l'enfant, la mère elle-même et la société. On ignore encore nombre de motifs qui incitent une femme dans son environnement socioculturel à allaiter ou non, explique la haute école.

Pôle unique au monde

Le centre commencera en principe ses travaux lors du semestre d'hiver 2018. Il complète le domaine de recherche sur le développement de l'enfant et de la jeunesse au sein de l'Institut d'économie politique.

Il permet avant tout de créer un pôle pluridisciplinaire unique au monde consacré à l'allaitement, estime Göran Larsson, président du conseil de la fondation donatrice. Ses conclusions viendront en aide aux mères dans leur décision d'allaiter ou non.

Neuer Inhalt Horizontal Line