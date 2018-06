Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 juin 2018 18:07 25. juin 2018 - 18:07

La Russie est retombée sur terre. Euphorique depuis le début de la Coupe du monde, la nation hôte a été battue 3-0 à Samara par l'Uruguay dans la "finale" du Groupe A.

Ce match entre deux équipes déjà qualifiées pour les 8es de finale n'a pas atteint des sommets. Ni au niveau de la jouerie, et encore moins en matière de suspense. Et pour cause, la messe était quasiment dite après une grosse demi-heure, le temps pour l'Uruguay de marquer deux fois - but de Luis Suarez sur coup franc et autogoal de Denis Cheryshev sur un tir de Diego Laxalt -, et pour la Russie de se retrouver à 10 après l'expulsion d'Igor Smolnikov.

En supériorité numérique, l'Uruguay n'a pas cherché à forcer son talent. Et hormis un troisième but, tombé en fin de rencontre grâce à Edison Cavani, les Sud-Américains n'ont pas montré grand-chose dans la deuxième moitié de la partie.

Minimaliste pour ses deux premiers matches du Mondial, avec à chaque fois un succès 1-0 contre l'Egypte et l'Arabie Saoudite, l'Uruguay a fait parler son réalisme lundi contre la Russie. Efficace à défaut d'être flamboyante, la Celeste a aussi confirmé sa solidité défensive, incarnée par son capitaine Diego Godin.

Cela sera-t-il suffisant pour aller loin dans cette Coupe du monde ? Les supporters uruguayens seront fixés samedi à Sotchi, où la sélection d'Oscar Tabarez a rendez-vous avec les 8es de finale face à une formation forcément cotée, puisqu'il s'agira du 2e du Groupe B, celui de l'Espagne et du Portugal.

Retour à Moscou

De son côté, la Russie retrouvera dimanche le stade Luzhniki de Moscou, où elle garde d'excellents souvenirs avec son match d'ouverture contre l'Arabie Saoudite (5-0). Et justement, pour rêver d'exploit contre le 1er du Groupe B, la Sbornaya devra retrouver son allant des premiers matches du Mondial, même si ce n'est pas tous les jours que l'on affronte des adversaires aussi conciliants que l'Arabie Saoudite et l'Egypte.

Pour aller plus loin, la Russie devra aussi s'en remettre à son meneur de jeu Aleksandr Golovin. Le joueur du CSKA Moscou a été spécialement ménagé lundi par son entraîneur Stanislav Cherchesov, et son absence s'est fait sentir dans les rangs russes face à l'Uruguay.

L'Egypte encore décevante

Dans l'autre match du Groupe A disputé lundi après-midi, sans enjeu pour une qualification pour les 8es de finale, l'Arabie Saoudite a sauvé l'honneur en battant l'Egypte 2-1 à Volgograd. Mohamed Salah a ouvert le score pour les Pharaons, mais Salman Mohammed Al-Faraj a égalisé sur penalty puis Salem Mohammed Al-Dawsari a marqué dans les arrêts de jeu.

Cette fin de tournoi est particulièrement amère pour l'Egypte, qui aura été l'une des grosses déceptions de cette Coupe du monde, à laquelle elle n'avait plus participé depuis 1990. Les hommes d'Hector Cuper n'ont même pas réussi à fêter dignement le record d'Essam El-Hadary. Le gardien est devenu lundi, à 45 ans, le plus vieux joueur à disputer un match d'un Mondial. Privé de victoire, l'ancien portier du FC Sion a néanmoins "marqué le coup" en détournant un penalty en première mi-temps.

