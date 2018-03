Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 novembre 2009 12:06 19. novembre 2009 - 12:06

Berne - Les agriculteurs suisses ont réitéré leur opposition à un accord de libre-échange agricole avec l'Union européenne (UE). Réunis en assemblée à Berne, les délégués de l'Union suisse des paysans (USP) se sont prononcés pour l'abandon des négociations en cours.

L'accord voulu par le Conseil fédéral a été rejeté à la quasi unanimité des plus de 300 délégués présents, a indiquà la porte-parole de l'USP. Une seule personne l'a soutenu.

Pour les agriculteurs, qui accueillaient le conseiller fédéral Ueli Maurer, un telle solution ne constitue pas une alternative pour le cas où un accord serait conclu avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

L'agriculture a beaucoup à perdre dans un accord avec l'OMC, a dit le président de l'USP, dans son discours. "C'est pourquoi l'empressement mis dans cette affaire par notre ministre de l'économie m'irrite au plus haut point", a-t-il critiqué.

"L'Union suisse des paysans combattra de toutes ses forces un éventuel accord. Il n'existe pas de mesure d'accompagnement qui puisse compenser à 100% les pertes des familles paysannes!", a lancé le président de l'USP devant les délégués. Les paysans ne veulent pas recevoir davantage d'argent de l'Etat, mais obtenir des prix équitable pour leur produit.

C'est le cas notamment pour le lait, un des grands sujets de préoccupation aussi évoqué. Par rapport à l'année passée, son prix a baissé de 20 centimes par kilo. Pour une exploitation moyenne avec une production annuelle de 100'000 kilos, cela revient à une perte sèche de 20'000 francs, a souligné le président de l'USP. Pour les revenus les plus bas, c'est une somme vitale.

Neuer Inhalt Horizontal Line