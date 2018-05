Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

30 mai 2018

La "House of Swisscom" ouvre ses portes mercredi à Bâle au centre-ville.

L'espace commercial inauguré à la Marktplatz de Bâle propose des zones dédiées aux différents besoins. Parmi elles, un bar des accessoires pour y tester les innovations, un centre de réparations mais aussi un café pour y passer simplement le temps, indique mercredi Swisscom dans un communiqué.

Le nouveau magasin veut ainsi tester de "nouvelles expériences d'achat". Il intègre en outre la Swisscom Academy, qui se situait jusqu'ici à une autre adresse et propose des cours dans le domaine de la connectivité.

"Avec la House of Swisscom, nous misons sur un concept ultramoderne en Suisse", affirme l'opérateur historique. En cas de succès, il prévoit d’adapter celui-ci à d’autres Swisscom Shops et d’ouvrir une "House of Swisscom" dans plusieurs agglomérations.

