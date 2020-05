Dimanche, plusieurs sites ont relayé une information du journal espagnol "Marca". Les Championnats du monde sur route 2020 pourraient avoir lieu dans les Emirats arabes si Aigle-Martigny renonçait.

Selon "Marca", les joutes mondiales pourraient se disputer entre Oman, le Qatar ou les Emirats arabes unis. Si c'était le cas, les Championnats du monde seraient repoussés de la fin septembre à novembre après le Tour d'Espagne, qui finit le 8 novembre selon le nouveau calendrier du World Tour.

Pour Grégory Devaud, co-président du comité d'organisation des Mondiaux valdo-valaisans, ces allégations ne le concernent pas. Il a fait parvenir à Keystone-ATS le message suivant: "L'Union cycliste internationale (UCI) travaille avec le comité d’organisation d’Aigle-Martigny 2020 pour maintenir nos Championnats du monde route aux dates prévues (20-27 septembre). Nous suivons de près, avec les organisateurs et les autorités suisses compétentes, l'évolution de la situation sanitaire dans le pays et nous prendrons les décisions appropriées afin d’assurer la bonne tenue de l'événement dans le respect de la santé des coureurs et de toutes les personnes impliquées et attendues".

Grégory Devaud et son staff restent plus que jamais suspendus aux décisions du Conseil fédéral concernant les rassemblements de plus de 1000 personnes, interdits jusqu'au 31 août. En principe, le comité d'organisation de Aigle-Martigny prendra une décision définitive à la fin du mois de juin.

