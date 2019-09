Casques, boucliers et autres éléments d'armure en bronze sont présentés.

Le Musée des antiquités de Bâle consacre à partir de dimanche une exposition aux combats de gladiateurs. Il veut montrer leur "véritable histoire".

Casques, boucliers et autres éléments d'armure en bronze sont présentés, mais aussi des armes. Leurs riches ornements montrent que les joutes étaient plus que de simples divertissements pour une foule assoiffée de sang, mais qu'elles symbolisaient également les vertus comme le courage, la bravoure et l'intrépidité, selon le Musée des antiquités.

Les précieux objets proviennent du Musée archéologique national de Naples, en Italie, qui possède probablement la collection romaine la plus importante du monde. Le musée napolitain a aussi prêté un bas-relief funéraire et des peintures murales sur lesquels figurent des scènes de combat.

Mosaïque "bâloise" restaurée

Certaines pièces proviennent aussi de la région bâloise. C'est le cas d'une mosaïque de sept mètres sur dix, découverte en 1961 à Augst (BL). Située à une dizaine de kilomètres de Bâle, la commune abrite le site archéologique d'Augusta Raurica. Récemment restaurée, cette mosaïque est montrée pour la première fois au public.

L'exposition a coûté 2 millions de francs, selon le directeur du musée bâlois Andrea Bignasca. Elle est à voir jusqu'au 22 mars et ouvrira ensuite à Naples le 8 avril.

